BIST 1.279
DOLAR 7,84
EURO 9,21
ALTIN 471,46
İNTERNETHABER TV

Yöresel kabaklı gözleme tarifi nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Mis gibi kokusu burnunuza gelmedi mi? Çok sağlıklı pazıyla diyetinizde ufak bir kaçamak yapabilirsiniz.

Gözleme kimilerimiz için tamamen doğal malzemelerle hazırlanmış bir köy kahvaltısını çağrıştırırken kimilerimiz içinde ara öğünde karnımızı doyurmaya yarayan enfes sıcacık bir tariftir. Çayın yanında tüketeceğiniz bu enfes tarif kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Peki gözleme nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile gözleme tarifi. Şimdiden afiyetler olsun... 

Hamur için;

5 su bardagi un 1 paket instant maya Aldığı kadar su.  

Tuz Kabaklı Harç İçin;

4-5 adet kabak, 2 adet orta boy soğan, 2 adet orta boy domates, bir tutam maydonoz, bir tutam taze nane, 1 yemek kaşığı biber salçası, kimyon, karabiber, kırmızı toz biber, bir cay bardağı zeytin yağı, tuz.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yılmaz Özdil'e hapis cezası!
FED'den korkutan haber: Aşı haberlerine rağmen önümüzdeki altı ay istikrarsız olacak
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard'da teknik direktör kovuldu
CHP'li belediye çocuk parkına PKK paçavrasını resmetti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Otobüste genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı! İtiraf da etti
TikTok skandalı! Rezaletin başrolünü oynadı depremi canlandırdı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama
Ermenistan'da polisle Başbakan Paşinyan karşıtları arasında çatışma çıktı
Kabine değişikliği olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt
65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri kaçta başlıyor ne zaman bitiyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması
İBB burs ödemeleri ne zaman kaç para ödenecek?