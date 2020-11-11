Yöresel kabaklı gözleme tarifi nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Gözleme kimilerimiz için tamamen doğal malzemelerle hazırlanmış bir köy kahvaltısını çağrıştırırken kimilerimiz içinde ara öğünde karnımızı doyurmaya yarayan enfes sıcacık bir tariftir. Çayın yanında tüketeceğiniz bu enfes tarif kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Peki gözleme nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile gözleme tarifi. Şimdiden afiyetler olsun...

Hamur için;

5 su bardagi un 1 paket instant maya Aldığı kadar su.

Tuz Kabaklı Harç İçin;

4-5 adet kabak, 2 adet orta boy soğan, 2 adet orta boy domates, bir tutam maydonoz, bir tutam taze nane, 1 yemek kaşığı biber salçası, kimyon, karabiber, kırmızı toz biber, bir cay bardağı zeytin yağı, tuz.