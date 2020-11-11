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Müge Anlı'da yenge itiraf etti: Eşim ablasını ve eniştesini öldürdü

AFYONKARAHİSAR'da 16 gün önce kaybolan yaşlı çiftin cesedi bir kuyuda bulundu. Müge Anlı canlı yayına çıkan katil zanlısı dayı sürekli cinayeti reddetmişti. Ancak eşi emniyette itiraf etti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu. Yaşlı çiftin tanınmaz haldeki cansız bedenlerini çocukları teşhis etti. Çiftin katilleri ise Zeliha Uysal'ın 2 erkek kardeşi çıktı. Müge Anlı canlı yayına çıkan erkek kardeşler, kardeşlerini arıyorlardı. Ancak katillerin onlar olduğu ortaya çıktı. 

2 bin lira için öldürmüş
Zeliha Uysal ile eniştesi Cevdet Uysal kaybolduktan sonra Müge Anlı'ya çıkan kardeşi Bünyamin Altınay, hakkındaki şüpheleri sürekli reddetmişti. Ancak katil Bünyamin Altınay çıktı. Bünyamin Altınay'ın kız kardeşi Zeliha Uysal ile eşini av tüfeği ile başlarından vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetin sebebi ise 2 bin liraydı. 

Cinayeti eşi itiraf etti
Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan Bünyamin Altınay'ın eşi Nazire Altınay cinayeti itiraf eden isim oldu. Nazire Altınay canlı yayında eşi her konuşmaya başladığında sürekli dua ediyordu. Kocasının 'cinayet işleyecek bir adam olmadığını' sürekli belirten Nazire Altınay emniyette herşeyi itiraf etti. Cinayete tanık olmadığını ama eşinin kendisine bunu itiraf ettiğini söyledi. Kocası 'kavga ettik, kendimi korumak için öldürdüm' demiş. 

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