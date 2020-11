Çin'de kağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kamerada

Çin'in Dalian kentinde hızla gelen bir çimento kamyonu, park halindeki minibüse hızla çarptı. Kağıt gibi ezilen minibüs sürücüsü ise şans eseri sağ olarak kurtarılırken; o anlar, güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Çimento kamyonunun sürücüsünün de kazadan yara almadığı ifade edilirken; olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları hurdaya dönen araçlardan kurtardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.