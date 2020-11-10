Çin'de kağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kamerada
Çin'in Dalian kentinde bir çimento kamyonu, park halinde duran minibüsü çarparak ezdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken; minibüs sürücüsü ise şans eseri sağ olarak kurtarıldı.
Çin'in Dalian kentinde hızla gelen bir çimento kamyonu, park halindeki minibüse hızla çarptı. Kağıt gibi ezilen minibüs sürücüsü ise şans eseri sağ olarak kurtarılırken; o anlar, güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Çimento kamyonunun sürücüsünün de kazadan yara almadığı ifade edilirken; olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları hurdaya dönen araçlardan kurtardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.