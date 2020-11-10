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DÜNYA

Okul kantininde iğrenç görüntü! Tencereye ayağını sokup...

Salgının başladığı Çin’in Vuhan kentinde bir üniversiteye ait kantinde personelin tencereye ayağını sokarak içindeki sebzeleri yıkarken görüntülendi. Sosyal medyadan tepki yağan olayda kantin çalışanın işine son verildi.

Demirören Haber Ajansı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) başladığı Çin’in Hubey bölgesinde yer alan Vuhan şehrinde, Vuhan Donghu Üniversitesi'ne ait kantinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Kantin çalışanından biri yere düşmüş eti tepsiye yeniden koyarken, diğer çalışan da tepsideki sebzeleri ayağı ile ezerken görüntülendi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepki çığ gibi büyüdü.Kantinin hizmete kapatıldığı belirtilirken, çalışanın işine son verildiği belirtildi.

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