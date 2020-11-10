Rasim Ozan Kütahyalı'dan Albayrak yorumu: ''Politikacı gibi davranmadı''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya aracılığıyla istifa ettiğini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyurmasının ardından hareketli saatler yaşandı. Peki, Berat Albayrak neden istifa etti? İstifasının arka planı ne?

Perde Arkası programında Rasim Ozan Kütahyalı, Hadi Özışık ve Murat Yetkin görevinden istifa eden Berat Albayrak’ın tutumunu, istifasının arka planını ve bundan sonra neler olabileceğini masaya yatırdılar.