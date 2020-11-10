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Bomba kabine kulisi! Kabine ne zaman değişecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası sonrası gündemde kabine revizyonu var.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi. Bakan Albayrak, dün saat 19:00 sıralarında Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yapmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası sonrası şimdi gündemde kabine revizyonu var. Hadi Özışık’ın konuğu olan Gazeteci Hakan Güldağ Perde Arkası programında Çarşamba günü kabinenin değişebileceğini söyledi. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ayrı bakanlık olarak yoluna devam edebilir diyen Güldağ, Berat Albayrak’ın yerine geçebilecek isimleri de sıraladı. 

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