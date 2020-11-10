NTV, canlı yayında Anıtkabir'den çıkarıldı! 10 Kasım anmasında garip olay

10 Kasım törenleri için Anıtkabir'den canlı yayın yapan NTV ekibi, resmi törenlerin bitmesinin ardından canlı yayında uyarılarak Anıtkabir'den çıkardı. NTV muhabiri Celal Çamur, canlı yayında törenleri anlatırken yanına görevliler geldi ve“Lütfen kamerayı kapatın” sesleri gelmeye başladı.

Yayını sürdürmeye çalışan Çamur, bazı görevlilerin kendine yaptıkları ısrarlı müdahale sonrası “Şu anda bizi buradan çıkartıyorlar. Özür diliyorum. Yani 10 Kasım’da Anıtkabir’de yapmış olduğumuz yayının yapılmamasını istediler. Bizi buradan çıkartıyorlar. Pas’ı merkez atmak durumunda kalıyorum” dedi.

NTV spikeri Ahmet Arpat da “Daha önce rastlamadığımız bir durum. Oradaki görevliler bağlantıya engel oldu. Nedenini bilemiyoruz. Önümüzdeki dakikalarda bir şekilde Anıtkabir’e döneceğiz” diyerek yayına devam etti.