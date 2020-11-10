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Fatih’te marketten hırsızlık iddiasında tekme ve tokatlar havada uçuştu

FATİH'te marketten hırsızlık iddiası üzerine çıkan tartışma sokağa taştı. Suçlamaların hedefindeki şahıs sokakta vatandaşla da tartışınca gerilim yükseldi. Şahıs yerde tekmelenirken o anlara kameraya yansıdı.

Olay dün 18.30 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir şahıs markete geldi. Şahsın marketten hırsızlık yaptığını fark eden çalışan durumu market sorumlusuna bildirdi. Şahsın yanına gelen sorumlu çantasına bakmak istedi ancak şahıs çantasını açmadı. Bunun üzerine şahısla çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmanın dışarıya taşması sonucu olaya vatandaşlar müdahale etti. Şahsın çantasını açmaması sonucu çıkan kavgada vatandaşlar hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsı tekme ve yumruklarla darp etti.

Şahsın darp edildiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Şahıs diğer vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

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