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Nesrin Cavazade ile Gökhan Alkan, aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Nesrin Cavadzade ile aynı dizide rol alan Gökhan Alkan'ın paylaşımı kafaları karıştırdı.

Fox TV'nin Yasak Elma adlı dizisinin yıldızlarından Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yeni bir aşka yelken açtı. Nesrin Cavadzade ve rol arkadaşı Gökhan Alkan, önceki gün sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğraflarla yaşadıkları aşkı ilan etti. Çift, aynı anda birlikte çekilen fotoğraflarını kalp emojisiyle takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımlar, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

Geçtiğimiz günlerde sohbet ettiği basın mensuplarına Gökhan Alkan, "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bizim de gönlümüzde bir şeyler vardır ama siz görememişsinizdir. Bundan sonra daha dikkatli olursanız gözden kaçmayacaktır" demişti. Ardından ise Cavadzade ile aynı anda fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti. İkili, aşk dolu fotoğraflarına açıklama yazmak yerine sadece kalp emojisi koydu. Dizinin hayranları ise bu fotoğrafları yorumsuz bırakmadı ve birçok ''hayırlısı olsun'' mesajı yağdı.

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