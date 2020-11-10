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İstanbul’da yaşandı! Dolandırıcıların yakalandığı nefes kesen anlar

İSTANBUL'DA internet üzerinden anlaştıkları 2 vatandaşın araçlarını test etme bahanesiyle çalarak kayıplara karışan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Esenyurt’ta 3 şüphelinin internet üzerinden anlaştıkları 2 şahsın araçlarını test amacıyla çalmasının ardından şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Şahısların internet üzerinden araç satanları hedef aldığının belirlenmesi üzerine çalışma yapan polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şahısları takibe alan polis, akaryakıt istasyonunda 3 şüpheliyle birlikte çaldıkları araçları kıskıvrak yakaladı. Şahısların yakalandıkları an güvenlik kameralarına yansıdı.

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