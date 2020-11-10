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Ev yapımı tantuni nasıl yapılır?

Sizler için bugün Mersin mutfağından ev yapımı tantuni tarifini hazırladık.

Evde yapabileceğiniz en sevilen et yemeği atıştırmalıklarından olan Mersin'e ait lezzeti ve tadına doyum olmayan eşsiz tarifini evde denemeye ne dersiniz? Evde yoğurtlu dürüm tantuni nasıl yapılır? Evde yoğurtlu dürüm tantuni yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? sorularını bir araya getirdik ve Mersin'e gidemeyenler için evde tantuni lezzetinin tarifini sizler için hazırladık.

Malzemeler;

1 kilo Yağsız dana eti, pamuk yağı, kırmızı toz biber, tuz, Dürüme eklemek için domates, kuru soğan, maydonoz, yoğurtlu tantuni için bir miktar süzme yoğurt, tereyağ ve toz biber.

Hamuru için;

4 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz
2 su bardağı ılık su,

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