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İzmir depreminin simgelerinden Ayda'dan mesaj var: Beni merak etmeyin

İZMİR'deki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ayda Gezgin, bir yakınının evinde çekilen görüntüde 'iyi olduğunu' söyledi.

Anadolu Ajansı

İZMİR'deki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan ve hastaneden taburcu edilmesinin ardından bir yakınının evine götürülen Ayda Gezgin'in cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerinde oyuncaklarıyla oynaması ve kameraya el sallaması yer alıyor.

Kendisini ziyaret eden kişinin yönlendirilmesiyle el sallayan Ayda, "Hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin" dedi.

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