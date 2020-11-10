Dağlık Karabağ zaferi sonrası önemli görüşme
Temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu, Akar, Dündar ve Fidan, Aliyev ile görüştü.