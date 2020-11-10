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Elmalı rulo pasta tarifi kolaylıkla hazırlayacaksınız!

Elmalı rulo pasta nasıl yapılır, bu lezzete bayılacaksınız...

Bugün size pastanelerden severek aldığımız, yemelere doyamadığımız elmalı rulo pastanın tarifini hazırladık. Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu pasta hem de oldukça ekonomik. Uzun uzun uğraşmadan kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu lezzetle misafirlerinize parmaklarını yedireceksiniz. İşte malzeme listesi, tüm püf noktaları ve hazırlanışı ile elmalı rulo pasta tarifi! 

Malzemeler;

3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1.5 su bardağı un, 5-6 adet elma, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı ceviz.

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