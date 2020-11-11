Berat Albayrak istifasının ardından bitmeyen yalanlar!

Berat Albayrak istifasının ardından iki gün Cumhurbaşkanlığı açıklama yapmadı. Albayrak'ın istifası kabul edilecek miydi, edilmeyecek miydi? Damat bekledi, Türkiye bekledi ve Erdoğan son kararını verdi istifayı kabul etti. Peki o gece ne yaşandı? Erdoğan istifa sürecini kendi mi hazırladı yoksa Berat Albayrak rest mi çekmişti? Merkez Bankasının yeni başkanı Naci Ağbal'ın gelmesiyle birlikte Berat Albayrak'la bir kavga yaşandı mı? Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirdi mi?

O kadar çok şey konuşuldu, tartışıldı, tartışılıyor ki, tam bir yalan rüzgarı esiyor Berat Albayrak istifasının ardından. Hadi Özışık ve Süleyman Özışık yaşananların Perde Arkası'nı tüm detaylarıyla açıklıyor. Yeni Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan, Ali Babacan ve Durmuş Yılmaz neden kıyaslandı? Videoda ilginç ayrıntılar var.