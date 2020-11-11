BIST 1.256
DOLAR 8,07
EURO 9,53
ALTIN 487,69
İNTERNETHABER TV

Berat Albayrak istifasının ardından bitmeyen yalanlar!

Berat Albayrak istifa etti. Instagram üzerinden istifası büyük tepki topladı.

Berat Albayrak istifasının ardından iki gün Cumhurbaşkanlığı açıklama yapmadı. Albayrak'ın istifası kabul edilecek miydi, edilmeyecek miydi? Damat bekledi, Türkiye bekledi ve Erdoğan son kararını verdi istifayı kabul etti. Peki o gece ne yaşandı? Erdoğan istifa sürecini kendi mi hazırladı yoksa Berat Albayrak rest mi çekmişti? Merkez Bankasının yeni başkanı Naci Ağbal'ın gelmesiyle birlikte Berat Albayrak'la bir kavga yaşandı mı? Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirdi mi?

O kadar çok şey konuşuldu, tartışıldı, tartışılıyor ki, tam bir yalan rüzgarı esiyor Berat Albayrak istifasının ardından. Hadi Özışık ve Süleyman Özışık yaşananların Perde Arkası'nı tüm detaylarıyla açıklıyor. Yeni Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan, Ali Babacan ve Durmuş Yılmaz neden kıyaslandı? Videoda ilginç ayrıntılar var.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kremlin: Türkiye ile Karabağ konusunda işbirliği yapacağız
Bakan Murat Kurum: İzmir'de hasar tespit çalışmalarında sona yaklaştık
Suçlamaları kabul etmediler! Antalya'da FETÖ sanığı öğretmenlere ceza yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Gezi olaylarında sokakları yakanlar
Trabzon'a küfreden CHP'li İlayda Kılınç için istenen ceza belli oldu
Mersin'de kızları kocası tarafından öldürülen aile: Kızıma çektirdi 4 yıl sonra canını aldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Berat Albayrak’ın milyonlar üzerinde kul hakkı var
Otobüste genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı! İtiraf da etti
İBB burs sonuçları sorgulama 2020 nasıl yapılır TC ile giriş
Kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Hercai 47. bölüm fragmanı
Alişan Kapaklıkaya kızı kimdir kaç yaşında neden öldü?
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ertuğrul Özkök itirafı
Ankaralı Çoşkun kimdir aslen nereli bakın kimin torunu çıktı!