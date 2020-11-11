Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ertuğrul Özkök itirafı
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın YouTube kanalına konuk olan Rasim Ozan Kütahyalı, zamanında Ertuğrul Özkök’ü hedef gösterdiğini itiraf etti.
Rasim Ozan Kütahyalı, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın YouTube kanalına konuk oldu.
Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kütahyalı, zamanında Ertuğrul Özkök’ü hedef gösterdiğini itiraf etti. Rasim Ozan Kütahyalı, Ertuğrul Özkök'le helalleştiğini de anlattı.