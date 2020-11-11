Kabine değişikliği olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşurken birkaç gündür basında yer alan kabine değişikliği iddialarına açıklık getirdi.

''Kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Siz yazacaksınız, TV'lerde konuşacaksınız ben bunlarla mı amel edeceğim. Biz buralara bu kalemlerle gelmedik. Biz kalemşörlerle savaşa savaşa bu maka geldik. Gerektiğinde bu değişikliği hayata geçirecek olan da cumhurbaşkanıdır. Yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler.'' ifadelerini kullandı.

''Millete ihanettir''

Kabine değişikliği için sadece millete bakacaklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Biz harekete geçmek için şuraya veya buraya, şuna veya buna değil, sadece millete bakarız. Milletimizden işareti aldığımızda da hiç tereddüt etmeden gereğini yerine getiririz. Bunun dışındaki her türlü haber, dedikodu, söylenti, lafügüzaftan ibarettir ve bu millete de ihanettir.'' açıklamasında bulundu.

''Doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız''

Türkiye'nin refahı için doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerinin dahi bir sonbahar yaprağı gibi savrulduğu böyle bir dönemde, Türkiye'nin maslahata uygun tedbirlerle yoluna devam etmesi gayet tabiidir. Bunun için yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.'' dedi.