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AK PARTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde 2 sismik araştırma, 3 sondaj gemisini dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde fırsata dönüştürerek ülkemize kazandırması da finans yönetimi açısından önemli bir başarıydı. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle görevden affını diledi, biz de bu talebi kabul ederek yerine Lütfi Elvan'ı atadık. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum."

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