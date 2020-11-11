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Otobüste genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı! İtiraf da etti

BURSA’da şehir içi toplu taşımacılık yapan belediye otobüsünde bir sapık genç kıza bakarak mastürbasyon yapıp boşaldı. Genç kız o anları kaydetti. Sapık da yaptığını kabul etti.

Bursa'da şehiriçi toplu taşımacılık yapan 93 No’lu halk otobüsünde bir kişi, karşısındaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı. Genç kızın son anda farkettiği sapığın üzerinde iğrenç lekeler oluştu.

Önce mastürbasyon yaptığını iddia eden sapık, daha sonra iğrençliğini itiraf etti. Kullandığı madde nedeniyle o anda ne yaptığını bilmediğini savunan sapık, kendisinin de kız çocuğu olduğunu söyledi. 

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