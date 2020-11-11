Ermenistan'da polisle Başbakan Paşinyan karşıtları arasında çatışma çıktı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın istifası çağrısıyla gösteri düzenlenen Erivan opera binasına polis güçleri gönderildi. Polis güleri ile dağıtmaya çalıştıkları göstericiler arasında çatışmalar çıktığı belirtildi. Polisin göstericileri opera binasının ana giriş kapılarından uzaklaştırılamadığı kaydediliyor.

Karabağ’da yıllardır görülmeyen bir şiddetle eylülden beri süren çatışmalar, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı bir anlaşmayla son bulmuş durumda. Söz konusu anlaşmanın maddelerine göre Azerbaycan çatışmalar esnasında kontrolü altına aldığı topraklarda kalacak. Karabağ’ın çeşitli noktalarına Rus barış güçleri yerleştirilecek.

Ermenistan lideri Paşinyan söz konusu anlaşmanın halk için acı verici olduğunu kabul etmiş, ancak sahadaki durum nedeniyle ordunun ısrarı üstüne böyle bir karar aldığını belirtmişti.