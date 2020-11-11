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Esenyurt'ta kavgaya uçan tekmeli müdahale! Ortalık fena karıştı

ESENYURT'ta dış cephe onarımı yapan işçilerin mahalleliden izinsiz kestiği ağaç nedeniyle ortalık karıştı. Uçan tekmelerin havada uçtuğu kavga anı kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, dün 17:00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi 259. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir binada dış cephe onarımı yapan işçiler, çalışmalarına engel olduğu gerekçesi ile bir ağacı kesip, yol kenarına attı.

Ağacın kesildiğini gören yan apartmandaki vatandaşlar küplere bindi. “Bize sorulmadan nasıl böyle bir şey yaparsınız?” diyen vatandaşlar işçilerle sözlü tartışmaya girdi. Apartman sakinlerinin sokağa inmesi üzerine sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Uçan tekmeler güvenlik kamerasında

Kavga sırasında ise uçan tekmeler, sopalar havada uçuştu. Arkadaşlarına saldırıldığını gören bir işçi, mahallelinin üstüne uçan tekmeyle saldırdı. Bir mahalleli ise yerden bulduğu tahtayı işçilerin kafasında kırdı. Yaşanan kavganın ardından polis ekipleri iki grubu da sakinleştirerek, olayı kontrol altına aldı.

İki tarafın birbirinden şikayetçi olması üzerine taraflar karakola götürüldü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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