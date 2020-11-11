TikTok skandalı! Rezaletin başrolünü oynadı depremi canlandırdı

İzmir'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki depremde birçok bina hasar gördü, yıkıldı. TikTok kullanıcısı C.A. ise yıkılan binalarda enkaz altında kalanların yaşadıklarını kurguladığı bir video paylaştı. 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in de yaşadıklarıyla ilgili video çeken C.A.'nın paylaştığı görüntü, kısa sürede tepki çekti.

Kullanıcının paylaştığı görüntüde, bir depremzedenin ağır bir eşyanın altında olduğu ve gözyaşlarıyla kurtarılmayı beklediği, kurtarıldıktan sonra da kaybettiği ailesi ve evi için ağladığı anları canlandırdığı görülüyor.

Kendini savundu: Yanınıza kalmayacak

Gelen tepkilere Twitter'dan cevap veren C.A. 'Beni linçleyen kişiler hakkında siber zorbalık şikayetinde bulunacağım. Yanınıza kalmayacak yani.' ifadelerini kullandı.