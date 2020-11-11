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POLİTİKA

Sokak röportajı başını yaktı! İsmail Demirbaş isimli vatandaş tutuklandı

ANTALYA'da verdiği sokak röportajı sırasında ülkedeki ekonominin gidişatını ve iktidarı eleştiren cümleler sarf eden İsmail Demirbaş isimli vatandaş tutuklandı.

Röportaj sonrası polislerce evinde gözaltına alınan İsmail Demirbaş, adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakılırken "Ülkemin geldiği duruma üzülüyorum. Ben bildiklerimi söylemeye devam edeceğim" demişti.

Antalya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Demirbaş ikinci kez konuştuğu bir sokak röportajında yine iktidarı eleştirince bir kez daha gözaltına alındı. Demirbaş hakkında bu kez ev hapsi kararı verildi. Demirbaş ev hapsi kararına itiraz etmek için bir gün sonra adliyeye gitti. Burada dilekçe veren Demirbaş hakkında tutuklama kararı verildi. Demirbaş Antalya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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