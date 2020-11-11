İşte Berat Albayrak'ın istifasının perde arkası

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddia edildiği gibi Beştepe'de herhangi bir tartışma yaşanmadığını söyleyerek istifanın perde arkasını anlattı.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını cevaplayan Özışık, Berat Albayrak'ın istifasını yorumladı.

O gece istifa haberinin kendisine ulaştığında önemli bir kaynaktan istifa haberini doğrulattığını söyleyen Özışık, istifa yönteminin doğru olmadığını ifade etti.

"Herhangi bir tartışma yaşanmadı"

Albayrak'ın istifası öncesi Beştepe'de bir toplantı yapıldığı ardından da bazı tartışmalar yaşandığı yönündeki iddiaların ise doğru olmadığını anlatan Özışık, istifa kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin dümenine bizzat kendisinin geçeceğini Albayrak'a söylemesinin ardından alındığını söyledi.