BIST 1.279
DOLAR 7,79
EURO 9,17
ALTIN 466,94
GÜNCEL

İşte Berat Albayrak'ın istifasının perde arkası

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının perde arkasını değerlendirdi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddia edildiği gibi Beştepe'de herhangi bir tartışma yaşanmadığını söyleyerek istifanın perde arkasını anlattı.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını cevaplayan Özışık, Berat Albayrak'ın istifasını yorumladı.

O gece istifa haberinin kendisine ulaştığında önemli bir kaynaktan istifa haberini doğrulattığını söyleyen Özışık, istifa yönteminin doğru olmadığını ifade etti. 

"Herhangi bir tartışma yaşanmadı"

Albayrak'ın istifası öncesi Beştepe'de bir toplantı yapıldığı ardından da bazı tartışmalar yaşandığı yönündeki iddiaların ise doğru olmadığını anlatan Özışık, istifa kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin dümenine bizzat kendisinin geçeceğini Albayrak'a söylemesinin ardından alındığını söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 4 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye ile Rusya arasında Dağlık Karabağ muhtırası imzalandı
Türkiye Hırvatistan maçı golleri ve geniş özeti
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş koronavirüs genelgesi! 81 ilde sigara yasağı
İstanbul'da su zammı teklifi geri çekildi
Ozan Kabak için Milan'ın ardından Real Madrid de devreye girdi
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi
Evde kumpir nasıl yapılır?
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sokak röportajı başını yaktı! İsmail Demirbaş isimli vatandaş tutuklandı
Yöresel kabaklı gözleme tarifi nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!
65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri kaçta başlıyor ne zaman bitiyor?
Otobüste genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı! İtiraf da etti
İBB burs ödemeleri ne zaman kaç para ödenecek?