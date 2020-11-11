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Evde kumpir nasıl yapılır?

Akşam sofralarınızı şenlendirecek evde kumpir denemeye ne dersiniz?

Ortaköy denince akla ilk olarak kumpir gelir. Ayrıca, en sevilen sokak lezzetlerinden de biri. Fırınlanan patatesi ikiye bölün ve çeşit çeşit malzeme ile tadını katlayın. Üstelik hazırlaması da çok kolay. Peki, evde kumpir nasıl yapılır? İşte, büyük küçük herkesin vazgeçilmezi kumpir tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

6 adet iri boy patates, 50 gram tereyağı, 100 gram kaşar rendesi.

Üzeri için;

Kısır, haşlanmış mantar, kırmızı lahana turşusu, közlenmiş kapya biber, tane mısır, dilimlenmiş siyah yada yeşil zeytin, rus saltası.

Hazırlanışı;

Patateşleri 250 derece fırında 1-1,5 saat kadar kabukları kararana kadar iyice pişirin. Bıçak ile ortadan ikiye ayırın ve sıcaklığı geçmeden kaşık yardımı ile içlerini bir kaba alın. Hızlı hızlı hem karıştırmaya hem ezmeye başlayın. Tereyağ ve kaşarı ilave edin ve patatesler püre haline gelene kadar ezmeye devam edin. Yuvarlak büyük borcamın altını bira yağlayın. Patatesleri borcama alıp zemine güzelce yayın ve üstünü düzleyin. İstediğiniz şekil ve miktarda malzemeleri patateslerin üzerine yerleştirin. Kumpirimiz servise hazırdır. Orijinal sunumunu isterseniz patatesleri püre yaptıktan sonra içlerini boşalttığınız kabukların içine tekrar alıp üserine malzemelerin ekleyebilir, ya da tepsi kumpirini herşeyi ile hazırlayıp direk bu kabuklara pay edebilirsiniz. Üzerine rus salatası ve ev yapımı ketçap ve yine ev yapımı mayonez ilave ederseniz lezzeti daha hoş olacaktır.

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