Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, partisi tarafından üç ayda bir iftiraya uğradığını söyleyerek bu kadroyla siyaset yapma imkanının olmadığını söyledi. İnce, yeni parti iddialarına ise CHP'de kalmayı sonuna kadar deneyeceğini söyledi.

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Memleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, mevcut CHP yönetimi ile siyaset yapma imkanı kalmadığını söyledi. CHP'de kalmayı CHP'yi düzeltmek için sonuna kadar deneyeceğini belirten İnce, üç ayda bir kendisine iftira atıldığını iddia etti.

Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın CNNTürk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında soruları cevapladı.

CHP yönetimine sert eleştiriler getiren Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Parayla parti kurdurma" iddialarına ilişkin şunları söyledi:

* İddiayı ortaya atan genel başkan. Saraydan para alıp parti kurmak isteyenler var. Kimi kastediyorsunuz. Sadece o değil. Bir gün sonra grup başkan vekiline soruyorlar, kast edilen Muharrem İnce değildi. Sana kastedilmeyeni sormuyoruz. Kastedileni soruyoruz. Kastedilen ben değilim ama, hedef alınan benim.

* Benim bunlarla siyaset yapma imkanım yok. Üç ayda bir iftira atıyorlar.

* (2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri) Bana seçim sonuçlarını vermeyerek, iftiraları CHP Genel Merkezi attı.

* Sayın Cumhurbaşkanı'yla en son telefonda konuştum. Bir yeğenim ölmüştü. Başsağlığı diledi. Başka bir temasım olmadı. Kılıçdaroğlu da aradı.

* CHP'de kalmayı sonuna kadar deneyeceğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzelmesi için. Ben kimsenin kölesi değilim. Ben Atatürk'ün partisinin iktidar olmasını istiyorum.