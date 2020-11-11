Türkiye Hırvatistan maçı golleri ve geniş özeti

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan müsabakaları öncesi özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 sona erdi. Takımımızın gollerini Cenk Tosun (Penaltıdan), Deniz Türüç ve Cengiz Ünder atarken; Hırvatların sayıları ise Budimir, Pasalic ve Brekalo'dan geldi.

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A Milli Futbol Takımımız hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele gol yağmuruna sahne oldu ve 3-3 sona erdi.

A Milli Takımımızın gollerini 23'de penaltıdan Cenk Tosun, 41'de Deniz Türüç ve 58'de Cengiz Ünder kaydetti. Hırvatistan'ın sayıları ise 32'de Budimir, 53'te Pasalic ve 56'da Brekalo'dan geldi.

Ay-yıldızlı ekibimiz UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Maçın golleri

22. dakikada Hırvatistan ceza sahası içerisinde Cenk Tosun, Vida'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Slavko Vincic, penaltı noktasını gösterdi. 23'üncü dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0

⚽GOOL! Hırvatistan karşısında Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle öne geçiyoruz. pic.twitter.com/r4Rm6IKDGc — TRT Spor (@trtspor) November 11, 2020

32. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Savunmadaki Mert Çetin'in kaptırdığı topla Türkiye ceza sahasına giren Budimir, aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1

40. dakikada Türkiye bir kez daha öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahasına girdi. Deniz'in sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

⚽GOOL! Caner'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, dar açıdan yaptığı klas vuruşla Milli Takımımızı yeniden öne geçirdi. pic.twitter.com/11hXtRFZAN — TRT Spor (@trtspor) November 11, 2020

53. dakikada Hırvatistan bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Brekalo'nun altıpas içine yerden sert gönderdiği topa savunma müdahale edemedi. Ters tarafta boşta kalan Pasalic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

⚽Hırvatistan, Pasalic'in attığı golle yeniden beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/Bl1wL7hfFi — TRT Spor (@trtspor) November 11, 2020

56. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Orsic'in altıpas önüne yaptığı ortada, boş pozisyondaki Brekalo kafayla topu filelerle buluşturdu: 2-3

Brekalo'nun attığı golle Hırvatistan karşısında 3-2 geriye düştük. pic.twitter.com/mjpZaGMDew — TRT Spor (@trtspor) November 11, 2020

58. dakikada Türkiye beraberlik golünü attı. Cenk Tosun'un şık topuk pasıyla Hırvatistan ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder, ayak içiyle yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-3

⚽GOOL! Yusuf, Cenk ve Cengiz üçlüsünden müthiş bir organizasyon ve beraberliği yakalıyoruz. pic.twitter.com/tDAySRjofZ — TRT Spor (@trtspor) November 11, 2020

Türkiye: 3 - 3 :Hırvatistan

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Slavko Vincic, Grega Kordez, Andraz Kovacic (Slovenya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Caner Erkin (Dk. 46 Ömer Bayram), Dorukhan Toköz (Dk. 54 Merih Demiral), Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü (Dk. 34 Berkay Özcan), Cengiz Ünder (Dk. 77 Efecan Karaca), Deniz Türüç, Cenk Tosun (Dk. 63 Enes Ünal)

Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Vida (Dk. 46 Uremovic), Pongracic (Dk. 61 Caleta-Car), Melnjak, Rog, Badelj (Dk. 60 Basic), Brekalo (Dk. 60 Perisic), Pasalic (Dk. 77 Modric), Orsic, Budimir (Dk. 66 Colak)

Goller: Dk. 23 Cenk Tosun (Penaltıdan), Dk. 40 Deniz Türüç, Dk. 58 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 32 Budimir, Dk. 53 Pasalic, Dk. 56 Brekalo (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 86 Perisic (Hırvatistan)

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray), Mert Çetin (Hellas Verona)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)