Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (11 Kasım Çarşamba)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 2 bin 693 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 402 bin 53, can kaybı 11 bin 145 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 11 Kasım 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 145 bin 989 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 86 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 112 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 344 bin 613'e çıktı.

Toplam test sayısı 15 milyon 565 bin 409, hasta sayısı 402 bin 53, vefat sayısı 11 bin 145, ağır hasta sayısı 3 bin 95 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.7 oldu.

"Virüsü ancak birlikte yenebiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 11, 2020