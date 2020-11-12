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AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı istifa etti! İşte sebebi

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AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yaktı istifa haberini sosyal medyadan duyurdu.

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Muş İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “AK Partimizde şimdiye kadar verilen tüm görevleri layıkıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugünde Genel Merkezimizle yapılan istişareler doğrultusunda Muş İl Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Liderim Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve partimin daima hizmetinde olacağım.”

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