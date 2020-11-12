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Giresun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

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GİRESUN'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

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Giresun Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından il genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında ise sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiğini açıkladı.

Vali Ünlü "Değerli büyüklüklerimiz, sizleri çok seviyoruz, bu kısıtlamanın sağlığınız için olduğunu unutmayın. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım ve kalabalık ortamlardan uzak duralım" ifadelerini kullandı.

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