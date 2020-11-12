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Türkiye - Hırvatistan maçında korona skandalı! Vida'nın testi pozitif çıktı

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Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçında 45 dakika oynayan Domagoj Vida'nın Covid 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan karşılaşmaları öncesi özel maçta Hırvatistan ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 sona erdi.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye ile dün akşam oynadıkları özel maç için pazartesi günü futbolculara uygulanan rutin Covid-19 testlerinin tamamının negatif olduğu belirtilirken dün sabah, bir sonraki İsveç maçı için yapılan rutin testlerde Vida'nın sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Vida'yı oyundan aldı
Sağlık ekibinin ilk bilgiyi devre arasında aldığı ifade edilen açıklamada, bu gelişmeler neticesinde Teknik Direktör Zlatko Dalic'in ikinci devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı. Açıklamada, Hırvat futbolcunun salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana dek izole edildiği ve İstanbul'da kalacağı bildirildi.

Federasyon yetkilisinin de testi pozitif
Test sonuçları negatif çıkan diğer kafile üyelerinin İsveç'e hareket edeceği belirtilen açıklamada, Vida'nın yanı sıra bir federasyon yetkilisinin de test sonucunun pozitif çıktığı ancak bu kişinin takımla teması olmadığı kaydedildi.

Vida'nın maç öncesi yakın temasta olduğu bazı isimler:
Caner Erkin
Dorukhan Toköz
Şenol Güneş
Cenk Tosun

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