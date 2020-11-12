İYİ Parti'de rüşvet iddiası! Koray Aydın, Ümit Özdağ'la ilgili iddiayı doğruladı

“Bir el tarafından bol miktarda parti kurma çalışması yürütülüyor” diyen İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'dan flaş açıklama. Koray Aydın, disipline sevk edilen Ümit Özdağ'ın, "Kongreden önce il başkanlıklarına, benim çeşitli kişilerden rüşvet aldığıma dair yazılar gönderildi" iddiasının doğru olduğunu açıkladı.

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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, disipline sevk edilen Ümit Özdağ'ın, "Kongreden önce il başkanlıklarına, benim çeşitli kişilerden rüşvet aldığıma dair yazılar gönderildi" iddiasının doğru olduğunu ifade ederek, "Biz parti olarak engelledik, kendisi bunu yayınladı. Bu işlerin arkasında belli ki bir organizasyon var. Bu işi şuurlu bir şekilde yapan birileri var. Biz bu iddiaların doğru olabileceğine inanmadık" dedi. Koray Aydın, KRT TV’de Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün programına konuk oldu.

“Bir el tarafından bol miktarda parti kurma çalışması yürütülüyor”

Yeni siyasi partilerin kurulmasıyla ilgili fikrini paylaşan Aydın, “Parti kurmaların durup dururken olduğunu zannetmiyorum. Bunları itekleyen, teşvik eden, yönlendiren bir el olduğunu düşünüyorum. Millet İttifakı’nı yıpratma üzerine kurulu bir altyapı hazırlığı olduğunu sezinliyorum. Elimde belge olmadığı için bu kesin böyledir demek siyaseten etik olmaz. Ama bir el tarafından bol miktarda parti kurma çalışmasının yürütüldüğü anlaşılıyor. Sayın Sarıgül’ün nereden aklına geldi parti kurmak? Muharrem İnce kurar mı kurmaz mı bilmiyorum” dedi.

“Fırtına çıkarmaya gerek yok”

İYİ Parti Kurultayı’nda kongre sırasında bazı listelerin ortaya çıktığı iddiaları ve 12 milletvekilinin toplantıya katılmamasıyla ilgili soruya cevap veren Aydın, şunları söyledi; “Ben kongrede liste çıkarmadığımı söyledim. Parti içerisinde çarşaf listeyle kongre yapmak konusunda çok uzman bir parti değiliz. Bunu parti içinde görev alan arkadaşların çok içselleştirdiğini, konuya tam hakim olamadıklarını görüyoruz. Çarşaf liste demek, şunlara oy istiyorum, şunlara istemiyorum demektir. Bunun bu kadar büyütülerek, kronik bir hale dönüştürülmesinin siyaseten doğru olmadığı kanaatindeyim. Bunlar üzerinden fırtına çıkarmaya gerek yoktur.”

“Bu işlerin arkasında belli ki bir organizasyon var”

Ümit Özdağ’ın ‘kongreden önce il başkanlıklarına, benim çeşitli kişilerden rüşvet aldığıma dair yazılar gönderildi’ iddiası hakkında ‘Doğru söylüyor. Gönderildi. Kişilerin isimleri var, ‘Ümit Özdağ bu kişilerden rüşvet aldı’ diye liste yayınlamışlar” ifadelerini kullanan Aydın, şöyle devam etti:

"İl başkanı beni aradığında ‘Bu sende kalsın, kimseye söyleme, bunu yönetime ve medyaya duyurma’ dedim. Bunun bir yerde çıkmasını engelledim. Bu işin içinde bir iş var dedim. Sonra durup dururken milletvekilleri arasındaki bir WhatsApp grubunda Ümit Özdağ bunu açıkladı. Kimin yaptırdığını ima ediyorsa biz parti olarak engelledik, kendisi bunu yayınladı. Bu işlerin arkasında belli ki bir organizasyon var. Bu işi şuurlu bir şekilde yapan birileri var. Biz bu iddiaların doğru olabileceğine inanmadık.