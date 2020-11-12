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Papa 2. John Paul, eski başpiskopos McCarrick hakkındaki cinsel istismar iddialarını göz ardı etmiş

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Katolik aleminin merkezi Vatikan'da cinsel istismar suçlamaları nedeniyle meslekten ve kiliseden atılan eski din adamı Thedore McCarrick hakkındaki rapor, Papa 2. John Paul (2. Ioannes Paulus) da dahil olmak üzere üst mercilerin, McCarrick ile ilgili iddiaları göz ardı ettiğini ortaya koydu.

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Papa 2. John Paul, eski başpiskopos McCarrick hakkındaki cinsel istismar iddialarını göz ardı etmiş

Vatikan’a yakın basın organlarının kilisenin "acı dolu vakası" olarak nitelediği 461 sayfalık rapor, özellikle 1970 ve 1980’li yıllarda hakkında çocuklar ve genç erkek rahiplere yönelik cinsel istismar iddiaları olan eski din adamı McCarrick’in Katolik Kilisesi içinde nasıl yükseldiğini konu alıyor.

Rapora göre, McCarrick 2000 yılında Washington Başpiskoposu olarak atanmasından önce ABD’li kardinal John O’Connor, Papa 2. John Paul ve kiliseye McCarrick ile ilgili cinsel istismar iddialarını iletiyor ancak Vatikan, bu atamayı eksik bilgilere dayanarak gerçekleştiriyor. Bu noktada Papa 2. John Paul, söz konusu iddiaları dikkate almayarak McCarrick’in atamasını yapıyor.

Papa 2. John Paul'ün halefi Papa 16. Benediktus’un ise 2005 yılında McCarrick hakkındaki iddiaların yine gündeme gelmesi nedeniyle din adamını görevden alarak erken emekliliğe sevk ediyor. Raporda, bu noktada McCarrick hakkındaki iddiaları doğrulayacak mağdurların ifadesi olmaması ve de din adamının görevde bulunmaması sebebiyle Papa 16. Benediktus’un McCarrick için yasal süreç başlatmadığı belirtiliyor.

Raporda, mevcut Papa Franciscus’un 2017’de McCarrick hakkındaki iddiaların somut delillerle suçlamaya dönüşmesinin hemen ardından yaşlı din adamını önce kardinallikten çıkardığı, 2018’de de kiliseden tamamen men ettiği hatırlatılıyor.

ABD merkezli cinsel istismar mağdurları dayanışma ağı SNAP, Vatikan'ın eski Kardinal ve Washington Başpiskoposu Thedore McCarrick hakkındaki raporunu memnuniyetle karşılarken bu tür istismarları önlemek için daha birçok adımın atılması gerektiğini belirtti.

Vatikan’ın dün açıkladığı rapora bugünkü genel kabul oturumunda değinen Papa Franciscus, "Acı verici McCarrick raporu dün yayımlandı. Kurbanlara yakınlığımı belirtmek isterim." dedi.

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