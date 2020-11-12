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At yarışından dönen apranti İsmail Çizik kazada hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı
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ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada; Diyarbakır'da bugün düzenlen at yarışından dönen apranti İsmail Çizik (22) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gün içerisinde Diyarbakır’daki koşularda at binen apranti İsmail Çizik, koşuların bitmesinin ardından amcası Aydın Çizik ile memleketi Şanlıurfa’ya dönmek üzere yola çıktı.

İsmail Çizik'in kullandığı otomobil, Evren Öcal yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada; İsmail Çizik, amcası Aydın Çizik ve diğer sürücü Evren Öcal yaralandı.

Hayata tutunamadı
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İsmail Çizik hayatını kaybetti.

Spor dünyası yasa boğuldu
Kazayla ilgili soruşturma sürerken spor camiası genç aprantinin ölüm haberiyle sarsıldı. İsmail Çizik hakkında sosyal medyada birçok başsağlığı mesajı yayımlandı.

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