Milli Takım'da 'Vida' paniği! Hırvat milli takımında 45 dakika oynadı koronavirüslü çıktı

Beşiktaş forması giyen Hırvat milli futbolcu Domagoj Vida’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Hırvatistan Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Türkiye ile oynanan özel karşılaşması öncesi pazartesi günü futbolculara uygulanan testte tüm takımın negatif sonuç verdiğini ancak dün sabah İsveç maçı için tekrar alınan numunelerde Vida’nın sonucunun pozitif geldiği belirtildi.