Milli Takım'da 'Vida' paniği! Hırvat milli takımında 45 dakika oynadı koronavirüslü çıktı
TÜRKİYE - Hırvatistan maçında 45 dakika oyunda kalan eski Beşiktaşlı Domagoj Vida´nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Milli maç sırasında neredeyse tüm milli futbolculara sarılan Hırvat futbolcu Vida İstanbul'da karantina altına alındı. Vida ile sarılan milli futbolcularımızda panik var.
Beşiktaş forması giyen Hırvat milli futbolcu Domagoj Vida’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Hırvatistan Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Türkiye ile oynanan özel karşılaşması öncesi pazartesi günü futbolculara uygulanan testte tüm takımın negatif sonuç verdiğini ancak dün sabah İsveç maçı için tekrar alınan numunelerde Vida’nın sonucunun pozitif geldiği belirtildi.
Devre arasında öğrendiler
Sağlık ekibinin sonucu Türkiye ile oynanan özel karşılaşmanın devre arasında öğrendiği belirtilirken Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic’in ikinci devre başlamadan Vida’yı oyundan aldığı aktarıldı.
Bu gelişme A Milli Takım kampında endişe yaratırken, Hırvat futbolcunun salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana kadar izole edildiği ve İstanbul’da kalacağı bildirildi.
Vida’nın yanı sıra bir federasyon yetkilisinin de test sonucunun pozitif geldiği anca bu kişinin takımla teması olmadığı ifade edildi.