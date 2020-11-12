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Adana'da feci kaza! Araç üzerinde kurtarılmayı beklediler

Anadolu Ajansı
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ADANA'da dere yatağına düşen aracın üstünde kurtarılmayı beklediler

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Alınan bilgiye göre, Bayram İ'nin kullandığı 01 FBR 30 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Tekel Caddesi'nde kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada hafif yaralanan sürücü Bayram İ ile yolcu Serhat T, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dere yatağından çıkamayan ve araç üzerinde bir süre bekleyen iki kişiyi merdiven yardımıyla bulundukları yerden kurtardı. Yaralılar, olay yerindeki ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından önlem amaçlı Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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