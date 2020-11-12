Şenol Güneş'ten hakem isyanı: Yediğimiz golü saymıyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan maçından sonra yaptığı açıklamada ''İlk yarıda yediğimiz golü saymıyorum, elle atıldı. Slovenyalı hakemler böyle yapıyor. Rusya maçında da elle oynanan bir pozisyondan sonra gol yedik, o hakem de Slovenyalıydı" diye konuştu.

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A Milli Takım, hazırlık maçında Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, Vodafone Park’ta oynanan hazırlık maçında Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hazırlık maçı olarak bizim için de Hırvatistan için de iyi bir maç oldu. Oyuncuları görmek istiyorduk. Hata yapanlar olacak. Yediğimiz gollerde hatalar var, attığımız gollerde beceriler var. Rakip de ikinci bölgede aldığı toplarla hızlı çıkan bir takım. Kenardan aldığı toplarla da kontraya giden bir ekipti. İkinci ve üçüncü gollerde bu şekilde yedik. İlk yarıda yediğimiz golü saymıyorum, elle atıldı. Slovenyalı hakemler böyle yapıyor. Rusya maçında da elle oynanan bir pozisyondan sonra gol yedik, o hakem de Slovenyalıydı" diye konuştu.

"CENK’İN DURUMU BİZİ SEVİNDİRDİ"

Orkun ve Mert Çetin’in sakatlık dolayısıyla değiştiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Cenk yoruldu. Cengiz’i biraz fazla oyunda tuttuk. Tendonuna bastı rakip ama ciddi bir durum yok. Mert’in durumuna bakacağız. Cenk’in durumu bizi sevindirdi. Ne oynayacağı önemliydi ve 60-65 dakika iyi çalıştı. Cengiz de iyiydi. İyi bir hazırlık maçı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DALIC: ÇOK DOSTANE BİR MAÇ OLDU

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic ise yaptığı açıklamada, "Dostane bir maç oldu, 6 gol atıldı. Bundan çok memnun kaldığımı söylemeliyim, çok dostane bir maç. Ama memnun olmadığım bir nokta var ki, o da 3 gol yememiz oldu. Biz kendi planımıza göre oyuncularımızı sahaya koyduk. Vida bir süre oynadı, sonra değişti. Hepsini ayrı ayrı yorumlamak istemiyorum, bu durumu biz kendi içimizde değerlendireceğiz. 2 oyuncunun testleri negatif çıktı. Diğer oyuncuların da test sonuçlarını bekliyoruz. Bu doğrultuda diğer maçların kadrosu da şekillenecek" dedi.