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Akdeniz'de göçmen teknesi battı! 1'i bebek 6 kişi can verdi

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AKDENİZ'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun Libya açıklarında batması sonucu 1'i bebek 6 göçmen hayatını kaybetti.

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İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Libya'daki Sabratha Antik Kenti'nin 30 mil açığında batmak üzere olan bottaki düzensiz göçmenleri kurtarmak için operasyon düzenlediklerini belirtti.

Göçmenlerden 110'u kurtarılabildi

Operasyon sırasında ikiye ayrılan bottan denize düşen göçmenlerden 110'unun Open Arms ekiplerince kurtarıldığı bildirilen açıklamada, 1’i 6 aylık bebek olmak üzere 6 göçmenin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Devriye uçağı tarafından fark edildi

İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da Libya arama-kurtarma bölgesi içindeki alanda zor durumda bulunan göçmen botunun sabah saatlerinde Avrupa Sınır Koruma Ajansı'na (FRONTEX) ait devriye uçağı tarafından fark edildiği ve Open Arms gemisinin bölgede kurtarma operasyonu başlattığı ifade edildi. 

Açıklamada, sağlık durumları ciddi olan 4 göçmenin Open Arms gemisinden tahliye edilmesi için sağlık ekibinin bulunduğu devriye botunun yola çıkarıldığı bildirildi.

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