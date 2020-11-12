Meksika'da silahlı kişilerce kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu

MEKSİKA'da hafta başında silahlı kişilerce evinden kaçırılan Veracruz eyaletine bağlı Jamapa Belediye Başkanı Florisel Rios'un öldürülmüş halde cesedi bulundu.

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Ülke basınında çıkan habere göre, polis, Rios'un cesedini, eyalete bağlı Medellin de Bravo'daki bir beldede buldu.

Vinayeti kınayan Eyalet Valisi Cuitlahuac Garcia, şunları kaydetti:

Sorumluların bulunması için Eyalet Savcılığından soruşturmaların hızlandırılmasını talep ettik. Bunun cezasız kalmaması ve sorumluların bulunması için bütün süreç ve araştırmalar ayrıntılı şekilde tamamlanacak.