Meksika'da silahlı kişilerce kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu
MEKSİKA'da hafta başında silahlı kişilerce evinden kaçırılan Veracruz eyaletine bağlı Jamapa Belediye Başkanı Florisel Rios'un öldürülmüş halde cesedi bulundu.Abone ol
Ülke basınında çıkan habere göre, polis, Rios'un cesedini, eyalete bağlı Medellin de Bravo'daki bir beldede buldu.
Vinayeti kınayan Eyalet Valisi Cuitlahuac Garcia, şunları kaydetti:
Sorumluların bulunması için Eyalet Savcılığından soruşturmaların hızlandırılmasını talep ettik. Bunun cezasız kalmaması ve sorumluların bulunması için bütün süreç ve araştırmalar ayrıntılı şekilde tamamlanacak.
Meksika'da 2006'dan bu yana 60'tan fazla belediye başkanı, organize suç çeteleri tarafından öldürüldü.
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