Ünlü oyuncu Nilüfer Aydan’ın 'FETÖ propogandası ve Erdoğan'a hakaretten' hapsi isteniyor
Türk sinemasının duayen oyuncularından 80 yaşındaki Nilüfer Aydan hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ünlü oyuncunun paylaşımlarında yer alan bazı ifadelerin de 'FETÖ propagandası' olduğu iddia ediliyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, ünlü oyuncu Nilüfer Aydan’ın 2018’de sosyal medya hesabından suç içerikli paylaşımlar yaptığı şeklinde ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
"Cumhurbaşkanını tahkir kastı"
İddianamede, Nilüfer Aydan’ın 2016-2017 ve 2018’de yaptığı 4 paylaşımın Cumhurbaşkanını tahkir kastı ile yaptığı iddiasıyla paylaşımların düşünce ve eleştiri özgürlüğünde değerlendirilemeyeceği belirtildi.
"FETÖ/PDY övgüleri içeren bir paylaşımım yok"
Soruşturma kapsamında ifade veren Aydan ise sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak FETÖ/PDY övgüleri içeren bir paylaşımının olmadığını belirtti.
"Parktaki gençler yazmış olabilir"
Türk sinemasının duayen oyuncusu Aydan, yaşından dolayı ve teknolojiyi de yeterince bilmediğinden bazen parkta otururken herhangi bir şey yazdıracağı zaman orada bulunan gençlere paylaşımlarını yazdırdığını söyledi.