BIST 1.295
DOLAR 7,85
EURO 9,24
ALTIN 471,43
HABER /  YEREL
ADV Prestijli ofislerde işinizi merkeze alın
ADV Bitcoin PRO'da hemen hesap aç, yatırım yap kazan

Devre mülklerinin tapusunu 7 yıldır alamadılar

İhlas Haber Ajansı
ADV Kasım'a özel muhteşem indirimler Boyner'de
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

KAHRAMANMARAŞ’ta bir grup vatandaş, satın aldıkları devre mülkün tapularının 7 yıldır verilmediğini ileri sürerek, hukuk mücadelesi başlatacaklarını söyledi.

Abone ol

Özel İdare İş Merkezi önünde basın açıklaması yapan vatandaşlar, Hatay’da devre mülk satın aldıklarını ancak tapularının verilmediğini ileri sürdü.

Vatandaşlar, kendilerine 9 bloklu bir projenin anlatıldığını ve satışın hazırda bulunan 3 blok üzerinden yapıldığını, kalan 6 blokun ise yapılmadığını iddia etti.

Grup adına konuşan Ali Uluers, "İlgili firmaya karşı hukuki işlemleri başlatacağız. Şu an açılmış 114 dava dosyası var. Halen her hafta sonu vatandaşlar bölgeye götürülerek satış yapılıyor. Bölgenin üzerinde de devlet şerhi bulunuyor ve bu yüzden tapularımızı alamıyoruz. Paramızı istediğimizde, 2013'teki şartlar üzerinde vermeyi teklif ediyorlar. O dönem 10-15 bin liradan satın aldığımız yerleri, bugün kendileri 80-90 bin liradan satıyor" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hayatta kalabilmek için hamile kalması gereken kadın yardım istedi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye - Rusya maçı oynanacak mı? İşte UEFA'nın talimatı
Antalya'da düştü diye gözyaşı dökmüştü! Kan donduran gerçeği itiraf etti
Vergi ve SGK prim borçlarına af geldi! 18 takside bölünecek Meclis'ten geçti
At yarışından dönen apranti İsmail Çizik kazada hayatını kaybetti
Konya'daki skandal! Süt toplama merkezinde süt banyosu yapan işçiler tahliye edildi
İYİ Parti'de rüşvet iddiası! Koray Aydın, Ümit Özdağ'la ilgili iddiayı doğruladı
ÖNCEKİ HABERLER
Arzu Demirel Birinci eşi K.B kimdir ne iş yapıyor?
Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı heyecan uyandırdı
Facebook ve Google açıkladı! Yasak 1 ay daha uzatıldı
TBMM’de koronavirüs şoku! 5 vekilin Covid-19 testi pozitif çıktı
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak ne dedi açıklaması
İBB burs ödemeleri ne zaman kaç para ödenecek?
Yorumlar