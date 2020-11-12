Hayatta kalabilmek için hamile kalması gereken kadın yardım istedi

“Bu hastalıktan kurtulmanın yolu çocuk sahibi olmaktan geçiyor”

Yüzde 80 engelli olduğunu anlatan Bahriye Çamyaran Erol, “Aynı zamanda böbreklerimde oluşan bir tümör sonucunda yapılan tedavi ve tetkiklerde çocuk sahibi olmam gerektiği söylendi. Fakat bir yıldır tedavi görmeme rağmen yumurta rezervi azlığından dolayı normal şekilde çocuk sahibi olamayacağım söylendi. Kurtulmanın yolu da çocuk sahibi olmaktan geçiyor. Çocuk sahibi olunca hamilelikte çocuğun salgıladığı bir madde oluyormuş, bu madde böbreklerdeki tümörün atılmasını sağlıyormuş. Aksi taktirde atmazsa ameliyat olmak zorunda kalacağım ve böbreklerimi kaybedeceğim. Böyle de bir sonuç var. Birde eğer hamilelikte eğer böbreklerden tümör atılmazsa çocuğun kordon bağından alınacak kan, bana nakil edilerek kurtulma şansımın olduğu söylendi. Çünkü hasta hücreler bu nakille yenileniyormuş diye doktorlarımız bana söylediler” dedi.