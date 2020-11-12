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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı heyecan uyandırdı

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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda AKINCI TİHA'nın 3. prototipinin yolda olduğu bildirdi. Bayraktar'ın yaptığı paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

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Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda müjdeyi verdi. Bayraktar, ''AKINCI 3. Prototip yolda...'' ifadelerini kullanırken bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

Alev Alatlı ile Murakabe Günleri'ne konuk olan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın 2020 yılı içerisinde göreve başlayacağını açıklamıştı. Bayraktar konuşmasında 2020 içerisinde ilk AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerince kullanılmaya başlanacağını ifade etmişti. Baykar Savunma mühendislerinin yoğun mesaisi sonrası taktik insansız hava aracı AKINCI TİHA'nın ilk prototipi ilk uçuşunu Aralık 2019 da gerçekleştirmişti.

İlk uçuş 6 Aralık 2019'da yapılmıştı

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi.

Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor.

Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilecek.

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