Kırklareli'ndeki fuhuş operasyonu! Bir zanlı tutuklandı
KIRKLARELİ'nde 5 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.Abone ol
Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Babaeski ilçesinde 5 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan İ.Ç. ve F.K'nin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılardan İ.Ç. tutuklandı, F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.