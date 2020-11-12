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Kırklareli'ndeki fuhuş operasyonu! Bir zanlı tutuklandı

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KIRKLARELİ'nde 5 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Babaeski ilçesinde 5 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan İ.Ç. ve F.K'nin işlemleri tamamlandı. 

Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. 

Zanlılardan İ.Ç. tutuklandı, F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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