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Bakan Mustafa Varank: Eylül ayında 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık.'' dedi.

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Bakan Varank: "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. Ocak-eylül döneminde yatırım talebi, geçen senenin yüzde 13 üzerinde. Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor."

Ayrıntılar geliyor...

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