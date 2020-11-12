Bakan Mustafa Varank: Eylül ayında 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık.'' dedi.Abone ol
Bakan Varank: "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. Ocak-eylül döneminde yatırım talebi, geçen senenin yüzde 13 üzerinde. Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor."
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