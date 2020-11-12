BIST 1.295
DOLAR 7,85
EURO 9,24
ALTIN 471,43
HABER /  YEREL
ADV Prestijli ofislerde işinizi merkeze alın
ADV Bitcoin PRO'da hemen hesap aç, yatırım yap kazan

Alanya'da hastaneden kaçan koronavirüs hastası ölü bulundu

ADV Kasım'a özel muhteşem indirimler Boyner'de
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

Antalya'nın Alanya ilçesinde hastanede korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü sırada firar edip yakalanan hükümlü, izole olduğu cezaevindeki odasında ölü bulundu.

Abone ol

Olay, Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. 2 yıl 6 ay hapis cezasından hükümlü, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunan Tamer Beyazıt (38) kaldığı tekli hücrede ölü bulundu. Beyazıt’ın cesedi, savcılığın ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden firar etti

Öte yandan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 servisinde bir süredir tedavi gören Tamer Beyazıt, 31 Ekim tarihinde odada kimsenin olmadığı sırada elinden yatağa bağlı kelepçeden kurtularak kaçmıştı. Kısa sürede ekipler tarafından yakalanan Tamer Beyazıt, tutuklu bulunduğu cezaevine tekrar getirilerek tekli hücrede izole şekilde tedavisi sürüyordu. Hükümlüye yapılan son korona testi ise negatif çıktığı öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İşaret ettiği yer sallanan Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için korkutan uyarı
Türkiye - Rusya maçı oynanacak mı? İşte UEFA'nın talimatı
Antalya'da düştü diye gözyaşı dökmüştü! Kan donduran gerçeği itiraf etti
Vergi ve SGK prim borçlarına af geldi! 18 takside bölünecek Meclis'ten geçti
At yarışından dönen apranti İsmail Çizik kazada hayatını kaybetti
Konya'daki skandal! Süt toplama merkezinde süt banyosu yapan işçiler tahliye edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı bedelini öderler
ABD'de değişim başladı! Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü belli oldu
Lens'ten itiraf: Önce blöf sandım sonra şoke oldum
Kırklareli'ndeki fuhuş operasyonu! Bir zanlı tutuklandı
Arzu Demirel Birinci kimdir kaç yaşında eşini ifşa etti boşanıyor
Kuruluş Osman 34. bölüm fragmanı
Yorumlar