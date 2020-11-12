Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı bedelini öderler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında bulunduğu Azerbaycan'da, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Karabağ'da kurulacak olan 'Ateşkesi İzleme Gücü' hakkında konuşan Çavuşoğlu detayları paylaştı.

Bedelini öderler

Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal edilmiş topraklarının geri verilmesinin somut bir takvime bağlandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler" uyarısında bulundu.

Rusya ile ortak gözlem merkezi

Rusya'nın oynadığı rolü önemsediklerini belirten Çavuşoğlu, "Önemli olan bundan sonra atılacak adımlar. Anlaşmanın 5. maddesi gereği Rusya ile ortak gözlem, denetim merkezi açılması konusunda bir mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

Nihai belge imzalandı, detaylarını konuşacağız

Savunma Bakanı Akar ile Rusya Savunma Bakanı arasında dün akşam nihai belgenin imzalandığına değinen Çavuşoğlu, "Şimdi sırada bu işin detaylarını konuşacağız. Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan'ın uygun gördüğü yerlerde olacak. Bu merkez, denetim ve gözetleme merkezi tabii ki önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek." dedi.

Fransa'ya tepki

Fransa'nın çözüme yönelik süreci baltalamaya yönelik açıklamalarına tepki gösteren Çavuşoğlu, "Bu süreçten Minsk üçlüsünün ders çıkarması gerekiyor, özellikle Fransa'nın. Ateşkesten sonra bile taraflı açıklamalar yapıyorlar" dedi.

İhtiyaç duyulursa tezkere meclisten geçer

Azerbaycan'a asker gönderme konusuyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Tabii yurtdışına misyon gönderildiği zaman ihtiyaç duyulursa tezkere meclisten geçer. En son olarak Libya'ya meclisten tezkere geçti. Bunun hukuki boyutlarını Meclis'le değerlendiririz. Söz konusu Azerbaycan olursa gazi Meclisimiz büyük bir şevkle böyle bir talebi destekleyeceğini düşünüyorum."