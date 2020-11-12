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Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy koronavirüsten hastaneye kaldırıldı

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Yerel medya, hafta başında testi pozitif çıkan Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Perşembe günü hastanede tedavi altına alındığını bildiriliyor. Resmi yetkililerden henüz bir açıklama gelmiş değil.

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Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullanmıştı. 

Cumhurbaşkanlığı yetkilisinin yerel basına yaptığı açıklamada bu sabah Zelenskiy'in hastaneye kaldırıldığını bildirdi. 

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