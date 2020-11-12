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Sibel Bilgiç kimdir kaç yaşında Sibel Bilgiç şarkıları

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90'lı yıllarda şarkıları ile adından söz ettiren, sonra yıllarca sessizliğe gömülen şarkıcı Sibel Bilgiç yeni şarkıları ile piyasaya döndü. Peki kimdir şarkıcı Sibel Bilgiç, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Sibel Bilgiç şarkıları ve hayatı...

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Özellikle 90'lı yıllarda yaptığı ve söylediği şarkılar ile sevilen, uzun süre sessizliğe gömülen şarkıcı Sibel Bilgiç, müziği bıraktığına pişman olduğunu dile getiren sanatçı şimdilerde hayranları tarafından çıkarttığı yeni şarkısı ile müzik listelerinde büyük ilgi görüyor. Bir dönemin popüler sanatçısını tanımayan vatandaşlar ise araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sibel Bilgiç kimdir, kaç yaşında? Sibel Bilgiç yaşı, hayatı ve merak edilen tüm detaylar haberimizde!

Sibel Bilgiç kimdir, kaç yaşında: Yıllar sonra 'Diyemedim' şarkısıyla kariyerine kaldığı yerden devam eden Sibel Bilgiç, konuk olduğu televizyon programında yaptığı samimi açıklamalarla gündemdeki yerini aldı. İşte kendisine dair merak edilen tüm detaylar…

Sibel Bilgiç kimdir: İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamlamıştır. Liseye devam ederken, bir yandan da Hacettepe Devlet Konservatuvarı'nda şan eğitimi aldı. Daha sonra kazandığı bir bursla Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimine devam etti.

Türkiye'ye yerleşince önce Best Hotel, sonra Karpiç Bar'da şarkı söyledi. Bir süre Zerrin Özer'e vokal olarak eşlik etti. Hilton Ankara'da jazz ve pop jazz söyleyerek profesyonel müzik serüvenine atıldı.

1997 senesinde, Alışamadım o yılın en çok dinlenen hit Türk pop şarkılarından biri olmuştur.

Sibel Bilgiç, Casablanka müzikalinde Lisa karakterine hayat vermiştir.

Sibel Bilgiç, Trabzonspor kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz ile 1997 senesinde başlayan ve 8 sene süren bir birliktelik yaşadı. Ondan ayrıldıktan sonra Dr. Ulvi Süvarioğlu ile kısa süreli bir evlilikleri oldu.

İş hayatına İstanbul'da Nişantaşı'nda bir lazer epilasyon merkezi işleterek devam etmektedir.

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