Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek Beştepe'de görüştü

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Bu durum akıllara Gökçek'e yeni bir görev verilebileceğini getirdi.

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Geçen hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı ve yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Bu atamanın hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istedi ve istifa etti. Albayrak'ın istifasının kabul edilmesinden sonra Lütfi Elvan yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve atandı. Bu iki değişikliğin ardından bazı kurum ve bakanlıklarda da atamalar ve değişimler yaşandı.

Öte yandan eski İçişleri Bakanı Efkan Ala da AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına getirildi.

Gökçek'e yeni görev mi verilecek?

Bu atama ve değişimler sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi. Görüşmenin henüz neden gerçekleştiği bilinmezken, yaşanan değişiklikler sonrası Melih Gökçek'e de yeni bir görev verilebileceği durumu akıllara geldi.

"Cumhurbaşkanı'mı ziyaret ettim"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gökçek, "Akşam üzeri sayın Cumhurbaşkanı'mı ziyaret ettim" ifadelerine yer verdi.